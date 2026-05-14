Росіяни здійснили масований комбінований обстріл України. Багато балістичних і крилатих ракет. Завдали ударів по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, – повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-Особливо важка ніч для Києва. 16 людей поранені, їм надається медична допомога. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним і близьким. На місці ударів ще тривають пошуково-рятувальні роботи.

Під атакою цієї ночі також були Кременчук, Біла Церква, Харків, Суми, Одеса.

Дякую Силам ППО за титанічну роботу. Дякую рятувальникам, які всю ніч працюють на місцях викликів і продовжують розбирати завали.

Україні потрібне посилення протиповітряної оборони. Лише так ми зможемо врятувати наших людей і наші міста.