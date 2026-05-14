США хочуть контролювати транзит газу через Україну, а також хочуть викупити у європейців їхню частину “Північних потоків” і відновити їх.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв’ю RT India, передає Уніан.

Так, Лавров заявив, що адміністрація Трампа вже сама, а не в рамках спадщини Байдена, прагне економічно “карати” Росію.

Він звинуватив США в тому, що вони “не приховують бажання контролю над транзитом газу через Україну”.

Він також заявив, що США планують викупити газопроводи “Північні потоки” у європейців за безцінь, щоб відновити їх і “диктувати власні ціни на газ”. Також він звинуватив США у спробі встановити контроль над співпрацею в нафтовій сфері, яку Венесуела раніше вела з “Роснефтью”.

Також Лавров повідомив, що зараз “ніякі спільні проєкти Росії та США не реалізуються, незважаючи на правильні слова”.

Лавров додав, що Захід зараз намагається заборонити російський газ і нафту, переслідуючи лише мету “покарати” Москву. При цьому він заявив, що нібито “РФ ніколи нікого не карає і завжди сумлінно ставиться до обов’язків”.