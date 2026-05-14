Словаччина стала одним з основних виробників боєприпасів у межах усього Північноатлантичного альянсу (НАТО) завдяки інвестиціям у збройову промисловість. Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні після зустрічі представників країн Бухарестської дев’ятки (B9), повідомляє спеціальний кореспондент TASR.

За його словами, Північноатлантичний альянс є і буде єдиним, незважаючи на те, що може здаватися, що між країнами-членами та Сполученими Штатами існує напруженість. «Звичайно, існує потреба зміцнити європейський стовп у рамках НАТО не як окремого утворення, а посилити відповідальність за оборону та зміцнити наші можливості захищатися в рамках НАТО. Що, звичайно, також пов’язано з необхідністю збільшення витрат на оборону», – сказав він.

Пеллегріні повідомив представникам країн B9 та держав Північної Європи, що Словацька Республіка «готує та незабаром затвердить новий переглянутий план розбудови Збройних сил Словацької Республіки на довгострокову перспективу, який також відображатиме необхідність поступового збільшення витрат як на озброєння, так і на проекти подвійного використання».

Недостатні потужності в оборонній промисловості є важливим питанням. «Сьогодні, навіть якби у вашому розпорядженні були величезні мільярди, навіть якби бюджети країн дозволяли швидке збільшення витрат на озброєння, неможливо реально використати ці кошти. Тому що потужності в оборонній промисловості недостатні і не можуть забезпечити все, що потрібно арміям НАТО», – сказав президент, за словами якого Словацька Республіка зробила значний крок вперед у цій галузі та значно інвестувала в оборонну промисловість. За його словами, сьогодні вона вже становить майже три відсотки ВВП.

За словами Пеллегріні, завдяки цьому Словаччина стала одним з головних виробників боєприпасів у НАТО. Він заявив, що на комерційній основі Словацька Республіка постачає боєприпаси Україні «мільйонами, і це число продовжуватиме зростати в майбутньому». За словами президента, Україна сьогодні є країною з найкращими можливостями та знаннями сучасної війни, а також може запропонувати свої ноу-хау сусіднім країнам. Він назвав Україну натхненням для того, як озброїти словацькі збройні сили.

Президент також зазначив, що важливий не лише відсоток ВВП, що витрачається на оборону, але й якість цих витрат. «Важливо, щоб ми оцінювали не лише відсоток витрат на оборону, але й з чого ці витрати складаються. Який відсоток цих ресурсів використовується на модернізацію, а не лише на утримання збройних сил як таких», – зазначив він і оцінив, що у Словацькій Республіці 34 відсотки цих витрат спрямовуються на модернізацію збройних сил.

За словами президента, Словаччина має велику перевагу в інвестиціях у військову промисловість і в багатьох сферах вона також випереджає своїх колег по НАТО. Незважаючи на це, за його словами, вона не в змозі «збільшити витрати на оборону ракетою». З цієї причини минулого року на саміті НАТО в Гаазі вона боролася за розподіл збільшення на наступні 10 років. Він вважав важливим, щоб Словацька Республіка виконала своє зобов’язання щодо двох відсотків.

«Ми не можемо конкурувати з такими країнами, як Польща, яка досягне майже п’ять відсотків цього року, або країни Балтії, які вже сьогодні досягають п’яти відсотків. У нас є десять років, щоб це зробити, і я думаю, що поступово, але з розумно вкладеними грошима, ми також досягнемо цих відсотків за десять років», – продовжив він.

За словами президента, окрім системи ППО Barak, Словаччині також потрібен дешевший метод захисту – дрони, здатні знищувати інші дрони. «Я дуже радий, що у співпраці зі значними інноваційними словацькими компаніями та авіаремонтними майстернями в Тренчині Словаччина зараз будує та виробляє власні дрони, які можна буде використовувати в таких операціях», – додав він, нагадавши про необхідність впровадження законодавчих змін, які дозволили б збройним силам ефективно реагувати на загрози навіть у мирний час.

Він також говорив з партнерами про необхідність підтримки місій, які виконує Альянс. За його словами, НАТО має продовжувати, зокрема, місію KFOR на Західних Балканах через «недостатньо спокійну» ситуацію на кордоні Косово-Сербія.