Україна повернула з полону РФ понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них – сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у парламенті.

Загалом з російського полону повернули 9 048 громадян України. З них:

452 – цивільні особи;

решта – військовополонені.

За його словами, у 2025 році Україна підтримувала прямі контакти з російською стороною. Завдяки цьому вдалося передати ув’язненим в РФ: