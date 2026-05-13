Російський ударний безпілотний літальний апарат сьогодні, 13 травня, виявили пильні громадяни на одному з верхів’ї дерев.

На місці події працювали фахівці управління вибухотехнічної служби поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського райуправління, патрульної поліції та слідчі спеціалізованого відділу слідчого управління обласного главку поліції.

Оглянувши небезпечну знахідку, вибухотехніки поліції дійшли висновку, що мають справу з ворожим безпілотником із бойовою частиною, яка не здетонувала під час падіння.

З огляду на те, що бойова частина безпілотника становила реальну загрозу життю і здоров’ю людей, поліцейські вибухотехніки знешкодили його шляхом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки.

Слідчі задокументували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресора та зібрали речові докази у рамках досудового розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не слід до них наближатися та торкатися. Необхідно негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102.