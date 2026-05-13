Молоді українці брати Михайло та Микола Дралюки увійшли до шістки найкращих команд міжнародного конкурсу The Conrad Challenge у США. Вони представили систему ReTouch, яка повертає людям із протезами верхніх кінцівок відчуття дотику.

Про це повідомили в Nova Study у Варшаві, де навчається один із братів.

З понад 1500 команд із 71 країни вони увійшли до ТОП-6 світу у категорії «Здоров’я та харчування». Conrad Challenge — це платформа для майбутніх інноваторів, заснована на честь астронавта Піта Конрада. І потрапити до її фіналу — вже історія.

Їхній проєкт ReTouch — Own Your Touch Again — система сенсорного зворотного зв’язку для людей з протезами верхніх кінцівок, яка повертає відчуття дотику. Це не шкільна робота, а повноцінний стартап із планом виробництва та партнерством з Ukraine Protez і КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Хлопці самостійно розробили пристрій, знайшли партнерів, пройшли всі етапи відбору і представили проєкт у Космічному центрі Г’юстона — це NASA, і це грандіозна перемога!

Не можем з цим не погодитись, і скоріше б їх розробка була втілена у виробництво, бо в Україні на такі пристрої великий попит. На жаль.