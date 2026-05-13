Зранку почалася комбінована довготривала атака на Україну одразу з кількох напрямків.

Протягом 08:00-11:00 ворог запустив понад 100 дронів одночасно з півночі, півдня та сходу. “Шахеди” рухалися ланцюжками, намагаючись перевантажити ППО в центрі України. Перші удари прийшлися на Житомир та Хмельницький, повідомляло РБК-України.

Опівдні тривога охопила столицю. ППО працювала над Подолом, уламки впали на Оболоні. В той самий час основна маса дронів почала обходити кордон Білорусі та масовано заходити в західні області. Вибухи пролунали в Чернівцях, Івано-Франківську та Коломиї.

Близько 13:00014:00 географія атаки стала максимальною. Вибухи почалися в Рівному та Луцьку. Дрони дісталися Львівщини. О 14:00 мер Львова повідомив про десятки БпЛА в небі над заходом країни.

На півночі та в Києві почалися відбої, проте фокус ворога повністю змістився на західні регіони. Водночас з Чорного моря зайшли нові групи дронів на Одещину, що свідчить про тривалий характер атаки.

Що відомо про наслідки

Київ

Працювала ППО. Уламки БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі столиці.

Попередньо, без постраждалих.

Тим часом у Київській області під ударом опинилися домівки людей.

Фото: внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа приватного будинку (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Постраждалих серед населення немає.

Житомир

Лунали вибухи. Повітряні сили писали про рух безпілотників в напрямку міста.

Хмельниччина

Внаслідок атаки відомо про 3 травмованих людей. Їх госпіталізовано у стані середньої важкості. Стан стабільний.

Херсонщина

Близько 12:45 росіяни атакували дроном селище Комишани. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка та жінку. Попередньо – у них мінно-вибухові травми, медики проводять обстеження.

Через високу активність ворожих БпЛА у Центральному районі Херсона тимчасово обмежено рух вулицею Покришева.

Одеса та область

Уламок безпілотника влучив у дах 9-поверхового житлового будинку. Загорілися припарковані автівки поруч.

Наразі відомо про 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Вони доставлені до медичного закладу.

Луцьк та область

Низка вибухів атакувала місто Луцьк. В мережі повідомляють про “приліт”. В напрямку міста продовжують рухатися дрони.

“На область триває масована атака ворожими БпЛА типу “Шахед”. Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких”, – повідомили у Волинській ОВА.

Прикарпаття, Буковина

Про атаку на регіон написала начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

В області лунали вибухи. Зокрема, у місті Коломия. ЗМІ писали, що в населеному пункті є перебої зі світлом. Згодом “Прикарпаттяобленерго” повідомило про аварійні відключення.

“Небезпека ще є велика! Дякую ППО за збиття!” – написав коротко в Телеграм-каналі мер Івано-Франківська.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в обласному центрі був “приліт” бо житловому будинку. Обставини встановлюють.

У Чернівцях тим часом також гриміли вибухи. ППО працює по дронах. В регіон досі летять “Шахеди”.

Рівне та область

Лунали вибухи. В місті частково зникло світло під час атаки.

Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок.

За попередньою інформацією, 3 людини загинуло та 4 поранені.

Ворог продовжує атакувати область.

Черкаси та область

Під ворожим прицілом опинилась Сміла. Дрони впали на низці локацій у місті та сусідніх селах. Ідеться про будинки.

3 людей травмовані. Двоє – тяжкі, один – середньої тяжкості. Усі доправлені до лікарень.

Львівщина

Активно працює протиповітряна оборона. Область перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.

Закарпаття

Дрони дісталися й Закарпаття. Місцеві медіа пишуть про фіксацію дронів-камікадзе в різних районах області. За словами очевидців, один “Шахед” вибухнув поблизу Сваляви. Ще один – пролетів над територією Міжгірщини.

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький написав, що зараз проходить наймасовіша атака на Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Вибухи пролунали в кількох громадах області. Вся інформація буде згодом”, – додав він.

Атака триватиме вночі і завтра

Росія розпочала масштабну комбіновану атаку по Україні із застосуванням сотень ударних дронів Shahed, використовуючи нову тактику перевантаження української ППО вздовж кордону з Білоруссю.

Ворог також може продовжити інтенсивні удари ракетами та безпілотниками щонайменше до завтрашнього дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов у телеефірі.

«На жаль, почалася велика комбінована атака нашого ворога на країну. Ми очікували на цю атаку. Можу сказати, що вже відбулася перша хвиля активності атаки із застосуванням дуже великої кількості «Шахедів». Ми нарахували кілька сотень «Шахедів», які росіяни запустили по нас», – сказав він.

За словами Бескрестнова, дрони запускалися одночасно з півдня і півночі, а основним напрямком удару стали західні області України.

Радник міністра оборони окремо зауважив, що російські війська постійно вдосконалюють тактику застосування безпілотників, вивчають роботу українських засобів РЕБ та намагаються знаходити маршрути обходу систем ППО.

«Ця атака була незвичайна: всі «Шахеди» рухалися дуже щільно, високо, поруч. Їх було дуже багато, і вони трималися десь 5-10 кілометрів від кордонів Республіки Білорусь. Вони всі рухалися вздовж кордону, дуже близько до Білорусі, і це була нова тактика – перевантаження нашого ППО», – пояснив він.

Бескрестнов додав, що українські сили оборони задіяли всі наявні резерви для відбиття атаки. До роботи були залучені армійська авіація, мобільно-вогневі групи, коптери та екіпажі перехоплювачів. Водночас частина дронів продовжувала рух у напрямку західних областей.

«ЗСУ дійсно підняли усі резерви для того, щоб (відбити – ред.) цю атаку, і (надалі – ред.) ми очікуємо на наступну хвилю, і вночі, мабуть, буде шахедний удар, але ми досі не знаємо, яка буде ціль у росіян. Це, можливо, буде також західна Україна, але можлива комбінована атака на центральну Україну», – зазначив радник міністра оборони.

Він також припустив, що Росія може підтримувати високий темп повітряних ударів щонайменше до обіду наступного дня, оскільки заздалегідь накопичила значну кількість безпілотників та ракет для атак.

«Я вважаю, що це може бути до завтра, до обіду. Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили запаси «Шахедів» для того, щоб атакувати нас сьогодні і завтра», – заявив Бескрестнов.

За словами радника міністра оборони, основними цілями російських ударів залишаються об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, під атакою перебуває інфраструктура Укрзалізниці. Крім того, Росія застосовує реактивні та керовані «Шахеди».

«Ми також бачимо застосування реактивних «Шахедів», їх не дуже багато, але вони також застосовуються. І ми бачимо застосування керованих «Шахедів» на радіомережі. Ці «Шахеди» керуються як FPV з території РФ, і ворог намагається атакувати важливі для нас цілі», – наголосив він.