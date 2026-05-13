Іспанія запропонувала країнам Євросоюзу створити єдину європейську армію на тлі зростання недовіри до США та сумнівів щодо майбутньої ролі НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, пише Кореспондент.

За його словами, Європа більше не може повністю покладатися на Вашингтон у питаннях безпеки. Тому європейським державам необхідно розвивати власні збройні сили та спільну систему оборони для реагування на можливі загрози, зокрема з боку Росії.

Альбарес акцентував, що ідея європейської армії не є альтернативою НАТО, однак ЄС має посилювати власну обороноздатність, якщо Альянс не забезпечує попереднього рівня захисту.

За його словами, політика США викликає у Європи сумніви щодо стабільності безпекових гарантій, зокрема через дискусії про скорочення військової присутності в Європі та критичні заяви щодо НАТО.

Раніше Іспанія відмовила у доступі американським військовим літакам до своїх баз для операцій на Близькому Сході.