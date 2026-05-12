В ніч на 12 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема уражено два командно-спостережні пункти та пункт управління противника у районі Селидового на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА агресора у районі Покровська Донецької області.

Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів у Новополтавці Запорізької області та ремонтному підрозділу противника у Розквіті на Луганщині.

Серед іншого, уражено райони зосередження живої сили ворога у Донецьку на ТОТ Донецької області та Охрімівці на ТОТ Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по пунктах управління, логістичних об’єктах до повного припинення збройної агресії рф проти України.