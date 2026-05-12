Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише ЛБ.

Асоціація зазначила, що перегляд обмежень можливий лише за умови реального просування мирних переговорів та завершення війни Росії проти України.

Це рішення ухвалено на тлі старту кваліфікації до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

“Рішення не допускати представників РБ до участі під державним прапором є логічним наслідком політики режиму Олександра лукашенка. Білоруська територія, інфраструктура та політичний ресурс продовжують працювати на потреби збройних сил рф у війні проти України”, – зазначили у Центрі.

У ЦПД додають, що твердження, що “спорт поза політикою”, є хибним у контексті глобальної безпеки. Пом’якшення обмежень з боку окремих федерацій – це деструктивний крок, оскільки режим Лукашенка досі не поніс належної відповідальності за свою роль у війні.