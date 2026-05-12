Коли доставка води вже налагоджена, увагу акцентують на інших закупівлях. Кава, паперові рушники чи сік закінчуються в різний час, через що потрібно планувати окремі поїздки до магазину. Зручніше, коли такі речі можна додати до кошика, не відкриваючи зайвих вкладок і не складаючи додаткових списків.

Асортимент My Water Shop, окрім води, містить і базові товари для дому та офісу: напої, бакалію та побутові дрібниці. Це дає змогу об’єднати частину щотижневих покупок в одне замовлення та отримати все разом.

Додаткові товари My Water Shop: що можна замовити

Часто більше часу забирають не великі закупівлі, а дрібні позиції, які закінчуються невчасно і змушують заходити в магазин додатково. Саме такі позиції зручно об’єднати з доставкою води My Water Shop: один раз сформований кошик звільняє від зайвих турбот на декілька днів чи тижнів. Найзручніше додавати до замовлення такі категорії:

напої для щоденного споживання (соки, лимонади, холодний чай);

каву, чай, какао і супутні продукти;

базову бакалію і швидкі перекуси;

паперову продукцію (серветки, рушники, туалетний папір);

одноразовий посуд для дому або офісу.

Краще заздалегідь записати товари, які найчастіше закінчуються вдома або в офісі. Перед замовленням води достатньо перевірити ці позиції й одразу додати потрібне в кошик, щоб не робити окрему покупку через кілька днів.

Техніка та аксесуари: менше дій щодня

Кулери, помпи, підставки або навіть оренда тари — це речі, які полегшують щоденне використання води. Коли бутель під’єднаний до кулера або помпи, не потрібно його підіймати чи переливати рідину самостійно. Це здається дрібницею, але спрощує користування, особливо в сім’ях або в офісах.

Помпи бувають ручні та автоматичні. Перша не потребує заряджання, просто встановлюється на бутель і подає воду після натискання. Автоматична помпа зручніша для частого використання, бо подає воду кнопкою та робить користування зручнішим у повсякденні. Для сім’ї з дітьми або офісу, де водою користуються багато людей, цей варіант зазвичай практичніший.

Додаткові сервіси: ще один рівень зручності

Окрім товарів, є й сервіси, які впливають на повсякденний комфорт. Наприклад, програма «Зелена торба», яка дає змогу здавати пластикові пляшки на перероблення під час наступної доставки.

Не потрібно шукати пункти приймання чи вивозити пластик — кур’єр забирає його разом із замовленням. Такі речі поступово змінюють підхід до організації щоденних покупок: менше дій, більше передбачуваності.

My Water Shop поступово перетворився із сервісу доставки води на спосіб закрити кілька побутових питань одразу. Вода, напої, бакалія, аксесуари та вивіз пластику — все оформлюється одним замовленням.