Об’єднані Арабські Емірати могли таємно брати участь у військових ударах по Ірану під час нещодавнього конфлікту. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Кореспондент.

За словами співрозмовників видання, серед операцій які ОАЕ публічно не визнали, були удари по нафтопереробному заводу на іранському острові Лаван у Перській затоці. Це сталося на початку квітня, приблизно в той час, коли президент США Дональд Трамп оголошував про припинення вогню.

Атака спричинила велику пожежу, яка на місяці вивела з ладу значну частину потужностей НПЗ.

Іран тоді заявив, що нафтопереробний завод був уражений у результаті ворожої атаки, і у відповідь завдав ракетних і дронових ударів по ОАЕ та Кувейту.

За словами співрозмовників видання, у Вашингтоні “тихо привітали” участь ОАЕ та будь-яких інших країн Перської затоки, які хочуть приєднатися до боротьби проти Ірану.

Міністерство закордонних справ ОАЕ відмовилося коментувати удари, але вказало на попередні заяви, в яких ішлося про право відповідати, зокрема військовим шляхом, на ворожі дії.

Раніше Міністерство оборони ОАЕ повідомляло про продовження атак з боку Ірану, який використовує ракети та безпілотники для ударів по території Еміратів. За даними урядовців, системи протиповітряної оборони країни активно перехоплюють загрози з повітря. Вибухи, що лунали в окремих регіонах, пов’язують із роботою ППО над перехопленням ракет і дронів.