Кількість українських громадян, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, почала скорочуватися. Лише протягом березня цей показник зменшився на 68 980 осіб. Про це свідчать офіційні дані статистичного відомства Євростат, пише Кореспондент.

Згідно з опублікованими цифрами, загальна кількість біженців у березні 2026 року становила 4,33 мільйона осіб. Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано у лютому.

Як зазначається, найбільш відчутний відтік відбувся в Італії, де кількість власників захисту скоротилася майже вдвічі – на понад 30 тисяч людей. Фахівці пов’язують такий стрімкий спад із бюрократичними нюансами: у багатьох українців завершився термін дії щорічних дозволів на проживання.

Крім італійського напрямку, помітне зменшення кількості українців спостерігається у Чехії – 19,8 тисячі, та Фінляндії – 8 тисяч осіб.

Проте загальна тенденція не є однозначною. За даними звіту, у 14 державах блоку статистика демонструє зростання. Найбільший приплив нових мешканців відчула Німеччина, де кількість українців збільшилася майже на 7,5 тисяч осіб. Також позитивну динаміку приросту показують Іспанія – плюс 2 665 людей, та Румунія – плюс 2 125 осіб.

На думку аналітиків відомства, такі зміни зумовлені двома ключовими факторами. По-перше, триває активна внутрішня міграція, коли біженці переїжджають з однієї країни ЄС до іншої в пошуках кращих умов. По-друге, попри загальне скорочення, потік людей, які виїжджають безпосередньо з України, не зупиняється.

Попри всі зміни, географія розселення залишається стабільною. Як вказують дані Євростату, Німеччина продовжує приймати майже третину всіх українців у ЄС. Друге місце впевнено посідає Польща, а на третій позиції, попри нещодавнє скорочення, залишається Чехія.

