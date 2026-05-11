Найпівденніше місто Аргентини, Ушуая, здавна користується репутацією “краю світу”. Це також ворота для подорожей як в Антарктиду, так і до приголомшливих краєвидів Патагонії.

Але останніми днями в нього зʼявилася інша слава, яка кидає тінь на місцевий бізнес та чиновників.

Припускають, що саме тут міг бути епіцентр спалаху хантавірусу, який спричинив три смерті на нідерландському круїзному лайнері MV Hondius, пише ВВС.

Судно зараз на якорі біля Тенерифе на іспанських Канарських островах, де пасажирів евакуюють та повертають додому. Лайнер розпочав свою подорож 1 квітня за понад 10 тисяч кілометрів від Канар – з Ушуаї в провінції Вогняна Земля.

На борту було 114 пасажирів та 61 член екіпажу з 22 країн. Хоча вважають, що вірус потрапив на борт саме там, його точне походження, а також людина, яка перша ним заразилася на судні, залишаються невідомими. Ця невизначеність викликала жваве обговорення в ЗМІ.

Одна з теорій припускає, що пасажир міг заразитися на сміттєзвалищі на околицях Ушуаї, яке туристи часто відвідують, щоб побачити птахів, і де відходи приваблюють щурів та мишей.

Аргентинські чиновники, які анонімно спілкувалися з деякими новинними агентствами, заявили, що це їхня головна гіпотеза.

Однак це припущення не подобається місцевим.

“На Вогняній Землі в нашій історії не зафіксовано випадків хантавірусу”, – твердить Хуан Факундо Петріна, керівник департаменту епідеміології та охорони середовища провінції.

“І зокрема з 1996 року – коли Національна система епідеміологічного нагляду внесла цю хворобу до переліку обов’язкових для звітування – на Вогняній Землі не було жодного випадку”.

Петріна, який обіймає цю посаду з 2021 року, з часів пандемії коронавірусу, повторював це на кожній пресконференції та інтерв’ю, які давав останніми днями.

Він наголосив, що малоймовірно, що його провінція є джерелом інфекції, і що ендемічна зона хантавірусу розташована більш ніж за 1500 км на північ.

“По-перше, у нас немає підвиду довгохвостої миші, яка переносить хворобу, і ми не маємо тих самих кліматичних умов, що й північна Патагонія – ні за вологістю, ні за температурою – для її розвитку”, – сказав він.

“А якщо гризуни почнуть рухатися, оскільки вони не поважають географічних кордонів, важливо пам’ятати, що ми острів”.

“Їм довелось би перетнути Магелланову протоку, щоб заразити місцеві види, тому це додаткова перешкода, окрім клімату”.

Підпис до фото,Як подорожувала нідерландська пара, яка могла бути нульовими пацієнтами хантавірусу

Хоча багато експертів погоджуються з Петріною, що зараження навряд чи сталося на Вогняній Землі, уряд Аргентини оголосив, що відрядив туди групу фахівців, щоб з’ясувати, чи є в регіоні сліди хантавірусу і чи потрапила туди довгохвоста миша.

Команда працюватиме разом із місцевими біологами: вони ловитимуть гризунів на сміттєзвалищі та перевірятимуть їх на вірус.

Але через два дні після оголошення експерти ще не прибули.

Коли журналісти BBC відвідали це місце, над купами сміття кружляли десятки птахів, а ознак активного розслідування не було.

Епідеміолог Едуардо Лопес, керівник відділення медицини та інфекційних захворювань лікарні Ricardo Gutiérrez у Буенос-Айресі, заявив, що в провінції необхідне розслідування.

“Цей випадок потребує додаткового вивчення, тому що екосистеми змінюються”, – сказав він.

“Наприклад, довгохвостий рисовий хом’як, природним середовищем якого раніше були Патагонські Анди та північний захід Аргентини, тепер трапляється і в провінції Буенос-Айрес поряд з іншими гризунами, які переносять цю хворобу”.

Підпис до фото,Місто Ушуая – популярний туристичний напрямок і ворота для подорожей в Антарктиду та Патагонію

Ситуації термінова не лише з точки зору науки, а й з економічних причин.

Вогняна Земля – найменш населена провінція Аргентини, де після видобутку вуглеводнів і рибальства туризм є одним із головних джерел доходу.

Хуан Мануель Павлов із Туристичного інституту Вогняної Землі заявив, що понад 95% суден, які прямують до Антарктиди, вирушають саме з цього порту: “Це понад 500 заходів суден на рік. Круїзна індустрія має фундаментальне значення для економіки”.

Поки що, попри різке зростання кількості запитів від міжнародних операторів, офіційних скасувань круїзів не було.

Однак, оскільки круїзний сезон завершився в середині квітня, будь-які довгострокові наслідки можуть проявитися лише через кілька місяців.

“Попереду у нас зимовий сезон, ми очікуємо, що він буде дуже успішним”, – сказав Павлов.

“Ми багато працювали на наших основних ринках і не хочемо, щоб схожа ситуація затьмарила все, що було зроблено для пріоритету здоров’я людей”.

Тим часом у порту Ушуаї життя, схоже, триває у звичному ритмі. Туристи прогулюються набережною та збираються на короткі екскурсії – до острова Ісла-де-лос-Естадос, де розташований знаменитий маяк “на краю світу”, або вздовж каналу Бігль.

“Відсутність випадків захворювання тут заспокоює”, – сказав Адоніс Карвахаль, який працює в туристичній компанії.

“Люди запитують, чи є зараження в провінції, й те, що тут немає повідомлень про хворих, додає спокою”.

“Штам може походити з півдня – цього ніхто не заперечує – але виник він не тут”.

Підпис до фото,BBC відвідала порт міста та поспілкувалася там із туристами, як-от Давід Бомпарп та Даніела Сандовал – на фото

Серед туристів Давід Бомпарп – венесуелець, який живе в Медельїні, Колумбія. Він прибув сюди зі своєю партнеркою Даніелою Сандоваль лише кілька днів тому.

“Ми планували цю подорож ще в жовтні, і лише за день до посадки в літак дізналися про те, що сталося”, – каже він.

“Наскільки ми зрозуміли, тут нічого не підтвердили, тому ми приїхали без хвилювань, дотримуючись заходів безпеки”.

Втім, Даніела сказала, що її мати була менш спокійною.

“Вона всю ніч надсилала мені рілси з інстаграму і посилання, бо хвилювалася, – каже дівчина. – Я сказала їй не переживати, тому що тут немає підтверджених випадків”.

Поруч турист із Коста-Рики Джордан Бермудес розповів, що його група все ж вирішила не змінювати свої плани. За його словами, перед прибуттям із Пунта-Аренаса в Чилі 5 травня вони дізналися про вірус, але їх це не зупинило.

“Ми приїхали, побачили, що місто спокійне, сходили на всі екскурсії, які планували, і вважаємо, що все нормально”, – сказав він.

Підпис до фото,Ушуая готується до зимового сезону

Органи охорони здоров’я досі намагаються визначити, звідки походить інфекція. Вони вважають, що хтось один із нідерландської пари, яка заразилася вірусом і померла, ймовірно, був “нульовим пацієнтом”.

Посадовці за допомогою записів прикордонників намагалися відтворити їхню подорож через Аргентину, Чилі та Уругвай перед тим, як вони сіли на судно в Ушуаї.

Чилійська та уругвайська влада заявляють, що з огляду на інкубаційний період від одного до восьми тижнів, пара не могла заразитися у цих країнах.

Петріна погодився, що вони, найімовірніше, заразилися в Аргентині, але зазначив, що, на його думку, це сталося за два-чотири тижні до круїзу. За його словами, це могло трапитися в гірському регіоні Патагонії – можливо, у провінціях Чубут, Неукен або Ріо-Негро.

Тим часом Національне міністерство охорони здоров’я не висунуло остаточної теорії.

“Ми не можемо повністю виключити, що зараження сталося на Вогняній Землі, але є важливий факт: відколи хантавірус став хворобою, про яку обов’язково повідомляють, у провінції не було зареєстровано жодного випадку”, – йдеться в заяві.

Є надія, що евакуація пасажирів та екіпажу судна MV Hondius на Тенерифе все ж допоможе отримати певні підказки.

Але поки що, без нідерландської пари, яка могла б заповнити прогалини, і за неможливості посадовців повністю відтворити їхній маршрут, багато питань щодо того, як почався цей спалах, залишаються без відповіді.