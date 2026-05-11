Розмова між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним не відбудеться раптово, “як грім серед ясного неба”, проте якщо натяки росії на діалог є щирими, Україна “також була б готова”. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН із посиланням на LRT.

У неділю після візиту до москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що якщо володимир зеленський хоче зустрітися для переговорів із володимиром путіним, йому слід зателефонувати до господаря кремля. За словами Фіцо, такою була відповідь путіна на передане словацьким прем’єром бажання Зеленського зустрітися з російським лідером у будь-якому форматі.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість такої розмови, Буданов пожартував, що міждержавні телефонні лінії між воюючими країнами відключені, а “такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються”.

За словами глави ОП, “якщо говорити серйозно, то якщо російська федерація справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова”.

Україна неодноразово підкреслювала та доводила своїми діями – ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує Президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду – додав Буданов.

Він наголосив, що ситуація на фронті залишається “стабільною”, як і російський режим. “Але в цьому світі немає нічого вічного”, – заявив колишній глава української військової розвідки.