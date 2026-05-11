У неділю, 10 травня, у Миколаєві відбувся святковий захід з нагоди Дня святого Миколи Чудотворця (літнього), який за новим церковним календарем Православної Церкви України вшановують 9 травня. Подія об’єднала духовну, культурну та благодійну складові, зібравши у центрі міста сотні миколаївців і гостей міста.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Протягом дня для відвідувачів працювали різноманітні тематичні локації, зокрема демонстраційні майданчики 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Гості мали змогу побачити різні типи безпілотників, наземних роботизованих комплексів (НРК), техніку мобільно-вогневих груп, а також поспілкуватися з військовослужбовцями й дізнатися більше про сучасні технології, які сьогодні використовуються на фронті.

Особливу увагу привертали саме НРК та безпілотні системи — напрямки, які стрімко розвиваються та вже відіграють важливу роль у виконанні бойових завдань і збереженні життя українських захисників.

Окремою частиною заходу став благодійний аукціон на підтримку 123-ї бригади ТрО. Під час акції розігрували цікаві лоти, а всі зібрані кошти спрямують на потреби підрозділу, зокрема для забезпечення та розвитку напрямку НРК.

До збору активно долучалися мешканці міста, підтримуючи українських військових донатами та участю в аукціоні. Кожен внесок цього дня став ще одним проявом єдності тилу та фронту.

Святкову атмосферу доповнили виступи творчих колективів, польова кухня та інтерактивні зони для дітей і дорослих. Захід став не лише нагодою вшанувати українські традиції, а й ще одним прикладом згуртованості громади навколо підтримки Сил оборони України.