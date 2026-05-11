«Провів Ставку. І головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш від них захист. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само працюємо і щоб були наші українські аналоги такої зброї.



Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в України є…

Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільше уваги Америки та Президента Сполучених Штатів. Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі. І саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни – на жорсткий розвиток самої технології війни.



Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози – більш небезпечними, особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють: уже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deals. З частиною країн уже є політичні домовленості, і будуть контракти виробників, і вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі підпишемо політичні угоди.



Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці. Як на американському напрямку, так і у Європі ми стараємося зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1538-го дня повномасштабної війни.

