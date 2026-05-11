Про доповідь повідомив сам президент Зеленський.

-Продовжуємо фактично щоденно бути в комунікації з представниками Сполучених Штатів. Сьогодні Рустем Умєров доповідав за підсумками зустрічей зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Важливо, що Америка залишається в дипломатії і, зокрема, виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості.

Були обговорені в Америці й можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни. Окремо й детально Рустем доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною. Вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу. Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати.

Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини – позитивні для України. Слава Україні!