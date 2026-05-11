У січні – квітні 2026 року до місцевих скарбниць Миколаївської області сплачено 4,1 млрд гривень податків і зборів. Темп зростання надходжень до рівня аналогічного періоду 2025 року становить 117,7 відс. (+619,1 млн гривень). У розрізі податків найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

Зокрема, місцеві скарбниці отримали 2,6 млрд грн ПДФО (питома вага в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів 63,3 відс.) та 899,8 млн грн єдиного податку (питома вага – 21,8 відс.), що сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів – податок на землю (питома вага – 8,9 відс.) – 366,7 млн гривень.

Своєчасна та повна сплата податків – ключ до фінансової стабільності місцевих бюджетів. Саме надходження до місцевих скарбниць дозволяють органам місцевого самоврядування забезпечувати стабільне функціонування інфраструктури, надавати якісні соціальні послуги, підтримувати освітні, культурні та медичні заклади, а також реалізовувати важливі регіональні ініціативи. Разом переможемо! Слава Україні!

Головне управління ДПС у Миколаївській області.