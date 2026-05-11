Кількість польотів американських військових розвідувальних служб різко зросла біля узбережжя Куби.

Аналіз CNN загальнодоступних авіаційних даних показує, що з 4 лютого ВМС і ВПС США здійснили щонайменше 25 таких польотів з використанням пілотованих літаків і безпілотників, більшість з яких відбулися поблизу двох найбільших міст країни, Гавани та Сантьяго-де-Куба, а деякі – на відстані 40 миль від узбережжя, повідомляє FlightRadar24.

Більшість польотів було здійснено морським патрульним літаком P-8A Poseidon, призначеним для спостереження та розвідки, а деякі – літаком RC-135V Rivet Joint, який спеціалізується на зборі сигнальної розвідки. Також було використано кілька висотних розвідувальних безпілотників MQ-4C Triton.

Ці польоти примітні не лише своєю близькістю до узбережжя, що дозволяє їм збирати розвідувальні дані, але й раптовістю своєї появи – до лютого такі публічно видимі польоти були надзвичайно рідкісними в цьому районі – та часом їх виконання.

Публічні висловлювання Трампа проти Куби помітно посилилися за кілька тижнів до сплеску, коли президент США переопублікував на Truth Social коментар кореспондента Fox News Марка Тіссена про те, що Трамп відвідає «вільну Гавану» перед тим, як залишити посаду. Всього через кілька днів після цього допису Трамп наказав запровадити нафтову блокаду острова.

Перенесемося в сьогоднішній день, і Трамп запроваджує розширений режим санкцій проти Куби та наполягає на тому, що вона становить «загрозу» національній безпеці США. (Тим часом кубинські чиновники відкинули припущення, що їхній комуністичний уряд становить будь-яку небезпеку для США. Вони наполягають на тому, що відкриті до переговорів, хоча також пообіцяли вести розширену партизанську війну проти американських військ у разі нападу.)

Пентагон відмовився коментувати ці висновки; CNN також звернувся до кубинського уряду.

Звичний сценарій

Подібні схеми, коли посилена риторика адміністрації Трампа збігалася зі збільшенням кількості публічно видимих ​​​​спостережних польотів, спостерігалися напередодні військових операцій США як у Венесуелі, так і в Ірані.

У випадку з Венесуелою, Трамп 2 вересня оголосив про перший удар США по ймовірному судну з наркотиками в Карибському басейні, зокрема, звинувативши його у зв’язку з тодішнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, якого він звинуватив у «масових вбивствах, торгівлі наркотиками, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та актах насильства та терору».

Публічно видимі розвідувальні польоти розпочалися через тиждень біля узбережжя Венесуели та продовжувалися – з перервою в жовтні та листопаді – до тих днів, поки спецназ США не захопив Мадуро в його комплексі в Каракасі.

Подібна тенденція спостерігалася в Ірані, де набагато більша кількість літаків для збору розвідувальних даних та безпілотних літальних апаратів відкрито стежила за південним узбережжям Ірану напередодні спільних ударів США та Ізраїлю. P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint та MQ-4C Triton, які останніми тижнями були помічені поблизу Куби, є серед літаків, що беруть участь в іранському конфлікті.

З початку 2025 року десятки тих самих американських розвідувальних літаків активно діяли навколо зони бойових дій в Україні та поблизу геополітичних гарячих точок на Корейському півострові та вздовж західного кордону Росії. Масові дані, зібрані adsb.exposed, показують, що польоти в цих та інших регіонах здійснюються послідовно протягом багатьох місяців.

Однак зростання кількості польотів, що спостерігаються біля узбережжя Куби, є новим і відрізняється від тих місць, де ці літаки історично розгорталися.

Публічне повідомлення?

Усі описані вище рейси відстежувалися за допомогою загальнодоступних панелей відстеження польотів з відкритим кодом, таких як Flightradar24 або ADS-B Exchange.

А в деяких випадках ці рейси широко поширювалися в соціальних мережах, чи то на X, Discord чи інших платформах.

Це незважаючи на те, що літаки, про які йде мова, були здатні – якщо вони цього забажають – маскувати свою присутність, вимкнувши свої маячки місцезнаходження, що ставить питання про те, чи США навмисно сигналізують про присутність цих літаків своїм супротивникам.

Незалежно від того, чи була ця сигналізація явно призначена американськими військовими чи адміністрацією, це повідомлення, ймовірно, буде, м’яко кажучи, тривожним для кубинських чиновників.