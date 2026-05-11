Іспанія створила одну з найсучасніших мереж кліматичних укриттів у світі, оскільки екстремальна спека стає найсмертоноснішою екологічною небезпекою нашого часу.

Про це пише Euronews.

Минулого року прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що низка урядових будівель буде використана для надання громадянам притулку від дедалі інтенсивніших хвиль спеки, які переживає країна.

Загальнонаціональна мережа базується на схемах, вже створених регіональними урядами, зокрема в Каталонії, Країні Баків та Мурсії. У Барселоні вже є 400 кліматичних укриттів у громадських будівлях, таких як бібліотеки, музеї, спортивні центри та торгові центри.

Ці приміщення, які, як правило, кондиціоновані та зазвичай обладнані місцями для сидіння та безкоштовною водою, призначені для захисту людей, яким не вистачає ресурсів вдома, щоб впоратися з високими температурами, – таких як люди похилого віку, немовлята та люди з існуючими проблемами зі здоров’ям.

Чому кліматичні укриття набули популярності в Іспанії

Іспанія активізувала свої зусилля щодо кліматичного укриття після рекордного літа минулого року, коли 16-денна хвиля спеки в серпні підняла температуру до смертельних 45°C.

У 2025 році в країні сталося понад 150 000 смертей, пов’язаних зі спекою, що є другим за величиною показником за всю історію спостережень. Експерти попереджають, що понад 10 000 з цих смертей були пов’язані з тривалим впливом помірно високих температур, які мають «наслідки».

Смерть Монтсе Агілар, 51-річної прибиральниці вулиць у Барселоні, була однією з багатьох трагедій, що потрапили в заголовки газет. Агілар знепритомніла на вулиці після виснажливої ​​зміни за температури в 35℃, а пізніше померла від причин, пов’язаних зі спекою.

Невдовзі відбулися протести, коли сотні колег-прибиральників вулиць та небайдужих громадян вийшли на вулиці та вимагали від уряду зробити більше для захисту працівників, які працюють на відкритому повітрі.

Чи інвестуватиме решта Європи в кліматичні укриття?

Смертність, пов’язана зі спекою, є зростаючою проблемою не лише в Іспанії. Європа є одним із континентів світу, що найшвидше нагріваються, і екстремальні температури досягають навіть найпівнічніших країн, відомих своїм зазвичай прохолодним кліматом.

Наприклад, минулого року Фінляндія три тижні поспіль пережила температуру 30℃, що створювало навантаження на лікарні та призвело до тимчасового перетворення ковзанки на півночі на кліматичне укриття. Хвилі спеки прокотилися по Італії, Франції, Португалії та навіть Великій Британії, оскільки Європа переживала третій за кількістю спекотний рік за всю історію спостережень.

«Це найсмертоносніша екологічна небезпека, кількість якої зросла практично у всіх досліджуваних європейських регіонах», – розповідає Euronews Earth Ельвіра Хіменес Наварро, аспірантка Центру досліджень цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії (UOC-DIGIT).

«У південноєвропейських країнах, таких як Іспанія, Італія, Греція, Франція, Хорватія, Кіпр, Словенія, Мальта та Сербія, спостерігається найбільше зростання смертності, що підкреслює нагальну потребу в адаптаційних заходах, таких як кліматичні укриття».

Наварро, який закликає до створення глобальної мережі для вирішення проблеми збільшення екстремальної спеки, попереджає, що смертність, пов’язана зі спекою, також зростає «повільнішими, але стабільними темпами» в центральних або східних країнах, таких як Німеччина, Австрія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Естонія та Литва.

«Загалом, екстремальна спека є проблемою громадського здоров’я, яка впливає на всі європейські країни більшою чи меншою мірою», – додає експерт. «Навіть ті, хто стикається з меншою терміновістю, повинні скористатися можливістю для кращого планування».

Для кого призначені кліматичні укриття, і з якими викликами вони стикаються?

Хоча кліматичні укриття безкоштовні для використання всіма, експерти наголошують на необхідності забезпечити їх доступність для найбільш вразливих верств населення. Згідно з даними системи щоденного спостереження за смертністю Іспанії (MoMo), більшість із 21 700 людей, які померли від причин, пов’язаних зі спекою, між 2015 і 2023 роками, були старше 65 років.

«Вразливість виникає через фактори, що перетинаються – від віку та наявних захворювань до якості житла, умов праці та доходу – і тому розподілена нерівномірно», – пояснює Наварро.

Експерт стверджує, що муніципалітети повинні відображати не лише вплив спеки, але й ці ширші показники вразливості, поєднуючи дані для визначення пріоритетних районів та розміщення укриттів там, де вони найбільше потрібні.

Забезпечення того, щоб кліматичні укриття були відкритими під час пікового попиту, підтримка базових стандартів комфорту та «інклюзивне» інформування про доступність також є викликами, які необхідно враховувати.