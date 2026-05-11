Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати.

Це вимушена констатувати і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

-Обговорили прогноз ринку праці з очільницею Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою.

Люди — основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці.

Для цього Уряд запускає «Досвід має значення» — національну програму дорослого стажування для людей 50+.

Вона передбачає три ключові етапи:

Навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі — оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.

Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Програму реалізуємо спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Дослідження «Ринок праці після 50 років» показало: люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки — роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар’єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму.

Саме тому Уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус — не лише на створення робочих місць, а й на зняття бар’єрів до роботи. Люди різного віку повинні мати змогу реалізовувати свій потенціал в Україні.

Запрошуємо роботодавців відкривати стажування, а людей 50+ — подавати заявки на участь, – закликала Свириденко.

Деталі програми та реєтрація: https://www.dcz.gov.ua/profnavch/navchintern