Жінка народила рідкісну п’ятірню у штаті Харарі в Ефіопії після 12 років спроб завагітніти.

Бедрія Адем сказала, що вона та її чоловік «неймовірно раді» бути «благословенними п’ятьма дітьми одночасно».

35-річна жінка народила чотирьох хлопчиків та дівчинку, всі з яких «повністю здорові», у спеціалізованій лікарні Хівот Фана, повідомили в лікарні.

«Я не можу висловити своє щастя словами», – сказала вона BBC, згадуючи, як вона була «сповнена депресії та болю», поки її молитви не були почуті.

Медичний директор лікарні доктор Мохаммед Нур Абдулахі сказав, що мати та діти залишаються під медичним наглядом у лікарні. Діти важили від 1,3 до 1,4 кг (3 фунти).

Він розповів BBC, що новонароджені, які важать більше кілограма, мають високі шанси на виживання та здоровий ріст.

Лікар розповів BBC, що Бедрія зачала природним шляхом, без допомоги екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), яке лікарня не пропонує.

ЕКЗ може збільшити ймовірність багатоплідної вагітності, якщо можна перенести більше одного ембріона.

Шанс зачати п’ятеро дітей природним шляхом становить приблизно один на 55 мільйонів.

Бедрія «у захваті» від своїх п’ятьох дітей, яких вона називає «благословенням».

Лікар сказав, що пологи відбулися за допомогою кесаревого розтину у вівторок увечері.

«Вона отримувала регулярну медичну допомогу під час вагітності та була повідомлена, що завагітніла більше однієї дитини. Вона мала повну та належну медичну допомогу протягом усього часу», – сказав Мохаммед, описуючи її «збудження».

Бедрія сказала, що спочатку їй сказали, що вона вагітна чотирма дітьми, але коли вона народила, була ще одна.

«Я молилася лише за одну дитину, і Аллах дав мені п’ятьох», – сказала вона, розповідаючи про те, що відчувала під час свого «довгого очікування».

Мати-первістка сказала, що в її чоловіка вже є дитина від іншого шлюбу, яка жила з ними.

«Він казав мені, що мати [іншу дитину] достатньо, і що мені не варто хвилюватися, але глибоко всередині я страждала – психологічно та емоційно – оскільки все село сумнівалося в моїй здатності народити», – сказала вона.

«Те, що я пережила в минулому, навіть не хочу згадувати», – додала вона.

«Я провела 12 років у болю, ховалася і постійно молилася за дітей – нарешті Аллах почув мене».

Вона сказала, що вона була фермеркою, яка займалася натуральним господарством, і не була впевнена, як забезпечуватиме свою нещодавно збільшену сім’ю. «Але я вірю, що Аллах забезпечить її завдяки підтримці моєї громади та уряду».

Їхні «п’ять благословень» отримали назви Найф, Аммар, Мунзір, Назіра та Ансар.