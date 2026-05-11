Українська пивоварня «Уманьпиво» отримала чотири нагороди Untappd Community Awards 2025: золото, два срібла та бронзу.

Переможців премії визначали користувачі Untappd — найбільшої у світі соціальної мережі для любителів пива, яка наразі налічує понад 12 млн юзерів, повідомляє пресслужба броварні і АгроПортал.

Золоту нагороду в номінації «Медове пиво в Україні» здобуло Mykola Honey Lager із рейтингом 3,55 — це сорт, який наразі продається виключно в США. Срібло в номінації «Lager Winter в Україні» отримало «Уманьпиво Щедрий вечір» (рейтинг 3,52). Ще одне срібло в номінації «Фруктове пиво в Україні» отримало Spicy Mango Umanbeer (рейтинг 3,65). Обидва сорти представлені в Україні, Польщі та Словаччині. Бронзу в номінації «Медове пиво в Україні» здобуло «Уманське Медове» (рейтинг 3,29) — його продають в Україні та 17 країнах експорту.

У компанії зауважили, що Untappd Community Awards — це щорічна премія, що відзначає найкращі сорти пива на основі оцінок користувачів за календарний рік. Нагороди вручаються у 268 стилях по всьому світу. У 2025 році, за даними організаторів, премію отримали понад 25 тис. напоїв від більш ніж 7,1 тис. виробників зі 100 країн. Цьогоріч премія відбулась втретє.

«Для нас нагороди Untappd Community Awards — це показник довіри споживачів до нашої продукції», — коментує директор з виробництва пивоварні «Уманьпиво» Станіслав Омельчук.

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло, що Українське пиво взяло “золото” на пивному конкурсі у Лондоні