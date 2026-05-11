Український «мисливець на шахеди» на базі цивільного транспортного літака Ан-28 вже знищив 213 ворожих безпілотників.

Про це свідчать позначки на фюзеляжі літака, показані у репортажі The New York Times, передає Мілітарний.

Серед десятків позначок збитих дронів Shahed та «Гербера» можна помітити й одну незвичну емблему, яка нагадує одразу кілька типів російських БПЛА.

Ймовірно, йдеться про розвідувальний безпілотник «Корсар» або «Форпост», хоча форма хвостового оперення більше вказує саме на «Корсар».

Варто зазначити, що російські «Корсари» вже застосовувалися у війні проти України — щонайменше один такий апарат був збитий у 2022 році.

Порівняння позначок на Ан-28 на дрона “Корсар” Джерело: The New York Times/Wiki.

Також на фюзеляжі біля частини позначок видно додаткові символи дронів-перехоплювачів. Нагадаємо, у квітні стало відомо, що дрон-перехоплювач P1-SUN компанії SkyFall

інтегрували на Ан-28.

Літак отримав щонайменше по три вузли підвіски під кожним крилом, що дозволяє нести до шести перехоплювачів одночасно. Крім того, Ан-28 оснащений оптичною станцією для візуального пошуку повітряних цілей.

Такий підхід дозволяє знищувати ворожі безпілотники за допомогою дешевших дронів-перехоплювачів, використовуючи їх як альтернативу дорогим ракетам класу «повітря-повітря».

Про використання Ан-28 у ролі «мисливця» на російські ударні БПЛА типу Shahed стало відомо ще у лютому.

Ан-28 у модифікації носія дронів-перехоплювачів. Джерело: Defence Blog

На оприлюднених тоді кадрах було видно, що для ураження цілей екіпаж використовує шестиствольний кулемет M134 Minigun.

Диспетчери спрямовують літак у район польоту російських дронів, після чого пілот і оператор мають візуально виявити цілі у нічному небі.

Екіпаж Ан-28 складається з цивільних авіаторів, які добровільно долучилися до захисту українського повітряного простору та допомагають Силам оборони України.