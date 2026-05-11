Саме це лосеня заплуталося у антидронових сітках і не могло самостійно із них вилізти.

Про це повідомив у Фейсбуці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

-У зоні відчуження маленьке лосеня потрапило в антидронову сітку та не могло самостійно вибратися. Поруч увесь цей час залишалася його мама – не відходила й чекала на допомогу.

На щастя, особовий склад 11 ДПРЗ м. Чорнобиля опинився у потрібному місці у потрібний час. Рятувальники обережно звільнили маля із пастки, і щойно лосеня опинилося на волі – одразу побігло до мами.

І це найщасливіший кінець надзвичайної ситуації для лосеняти, яка могла закінчитися набагато гірше. Два попередні випадки, коли були врятовані лосенята, сталися днями під час гасіння великої пожежі, яка вирує у зоні відчуження вже кілька днів. Там мам поруч не було, і врятованих лосенят з лісу забрали.

Першого перевезли до Сафарі-парку Медвино на перетримку та стабілізацію стану. Після евакуації тварину одразу оглянули фахівці. Попередньо встановлено, що лосеня могло зазнати впливу диму та продуктів горіння, що є особливо небезпечним для таких молодих тварин.

Стан ускладнюється тим, що малюк залишився без матері та самостійно не міг вижити в умовах пожежі. Було встановлено, що лосеняті приблизно 3 тижні і це хлопчик.

Друге лосеня теж було врятоване під час пожежі. Тварину виявили представники Clean Futures Fund та передали фахівцям Заповідника. Ймовірно, тікаючи від пожежі, лосеня заплуталося у сітці та не могло самостійно вибратися. У тварини зафіксовані значні пошкодження, ознаки виснаження, а також ураження кліщами.

Після огляду було прийнято рішення теж направити лосеня до Сафарі-парку Медвино, де воно перебуватиме під наглядом фахівців та проходитиме необхідне лікування та реабілітацію.