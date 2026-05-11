Ворожі обстріли у Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 11 травня.



Миколаївський район

Учора ворог 9 разів атакував FPV-дронами та БпЛА типу «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок атак постраждали троє людей. Біля с. Солончаки поранено подружжя – 68-річного чоловіка та 62-річну жінку, у с. Іванівка – 19-річного хлопця. Усіх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, без погіршення. Крім того, у Куцурубській громаді пошкоджено чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

Баштанський район

Учора ворог атакував одним FPV-дроном Горохівську громаду. Пошкоджено покрівлю амбулаторії. Постраждалих немає.