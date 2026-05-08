У ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) противник атакував 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.