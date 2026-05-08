-Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях. Станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті. Росіяни провели за цю ніч 10 штурмових дій, і найбільше – на Словʼянському напрямку. Також завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, «Ланцет» та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад, – повідомив президент Зеленський.

Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Як і за підсумками минулої доби, за підсумками сьогоднішньої Україна діятиме дзеркально. Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться. Слава Україні!