6 травня у Миколаєві відбулися традиційні легкоатлетичні змагання «Миколаївська миля – 1609 м», присвячені пам’яті заслуженого тренера України В.М. Добровольського.

Участь у змаганнях взяли 120 учасників різних вікових категорій – від наймолодших спортсменів до представників категорії masters, повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської ОВА.

У межах змагань були проведені забіги на дистанції 1 миля серед юнаків та дівчат, чоловіків та жінок.

Абсолютними переможцями змагань стали Олександр Гаркуша та Марія Грицак.

Окремою частиною програми стала одиночна змішана естафета на дистанції 1 миля серед спортсменів вікової категорії U16. Перемогу на дистанції здобула команда у складі Андрія Золотова та Олени Грицак.

До Всесвітнього дня дитячої легкої атлетики були проведені демонстраційні забіги на дистанції 60 метрів серед дітей 2013 року народження та молодших. Участь у забігах взяли 65 юних спортсменів віком від 4 до 13 років.

Крім того, у межах заходу відбулися показові естафети 4×100 метрів за участі провідних легкоатлетів збірної Миколаївської області.

