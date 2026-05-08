Начальник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомив про розгляд версії щодо можливого підпалу лісу у Воловці на замовлення російської сторони через вербування місцевих жителів.

Про це він розповів у коментарі “Укрінформу”.

За словами очільника ОВА, версія про підпал через месенджери наразі не підтверджена, проте її вивчають з огляду на попередні випадки вербування у регіоні. Зокрема, протягом останнього місяця на Закарпатті зафіксували інциденти за участі підлітка у Чопському ліцеї та жінки, яка отруїла військового в Ужгороді.

Білецький пояснив, що версія про замовний підпал виникла через важкодоступність місця займання. Територія має складний рельєф з урвищами та вітровалами, розташована далеко від населеного пункту і не є туристичною. Це виключає випадкове розведення вогню чи спалювання сухої рослинності мешканцями.

Також начальник ОВА повідомив, що 6 травня зафіксували незрозумілий спалах вогню у Берегові на ділянці з цінними породами дерев, який вдалося загасити. Посадовець наголосив, що спроби дестабілізації регіону через вербування населення, зокрема підлітків, є негативною тенденцією для області.

Повідомлення про займання надійшло 5 травня 2026 року. Площа пожежі сягнула 75 гектарів.

Вчора, 7 травня, вогнеборці повідомили про локалізацію займання. Відкритого вогню наразі не спостерігалося, однак у лісовому масиві тривало точкове тління поваленого сухостою.

До гасіння було залучено 217 людей та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС — 75 рятувальників і 22 одиниці техніки. Також у ліквідації брали участь 139 працівників Карпатської філії ДП “Ліси України” та шість одиниць техніки.