На кордоні з РФ у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу.

У лісах півночі Чернігівщини триває масштабна пожежа, спричинена військовою агресією рф. Загоряння виникло 5 травня у лісових насадженнях, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП “Ліси України”. Орієнтовна площа пожежі наразі становить близько 2400 гектарів.

Через надзвичайно складну безпекову ситуацію повноцінна ліквідація пожежі наразі неможлива. Над територією постійно фіксують ворожі безпілотники, що створює пряму загрозу для працівників ДП “Ліси України” та рятувальників ДСНС.

Пожежа триває також у Карпатах, де залучено літаки для гасіння. Загальна площа загоряння становить близько 75 гектарів, працюють 352 рятувальники та 48 одиниць техніки.

Рятувальники зі Львова та Івано-Франківська направлені на Закарпаття. Масштабна пожежа спостерігається і на Рівненщині, місцева влада попереджає про загрозу населеним пунктам.