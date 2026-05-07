Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику складу взводу забезпечення роти матеріального забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщини, через дії якого втрачено військове майно на понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Теруправління ДБР у Миколаєві.

За даними слідства, посадовець неналежно виконував свої службові обов’язки щодо обліку, зберігання та контролю матеріальних цінностей, які призначені для забезпечення виконання бойових завдань.

Йдеться про майно служб ракетно-артилерійського озброєння, автомобільної служби, медичної служби та служби військової техніки. Серед втраченого – прилади нічного бачення, медичні аптечки та інше оснащення, необхідне військовослужбовцям безпосередньо під час виконання бойових завдань.

Начальнику складу повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері Південного регіону.

