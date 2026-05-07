Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.

Так, у січні – квітні 2026 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області складено 15 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.

Зокрема, 1 висновок аналітичних досліджень підготовлено на вимогу Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – на вимогу територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 3 висновки – на вимогу Миколаївської обласної прокуратури, 1 висновок – на вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області, 1 висновок – на вимогу Служби Безпеки України, 8 висновків складено за власною ініціативою.

За результатами відпрацювання аналітичних досліджень матеріали направлено до відповідних правоохоронних органів для вжиття заходів реагування.

У подальшому, за матеріалами, переданими до правоохоронних органів, відкрито 5 кримінальних проваджень та стосовно 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.

ДПС Миколаївщини звертається до платників податків з проханням дотримуватися вимог законодавства та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, адже в умовах війни стабільне надходження податків є критично важливим для забезпечення обороноздатності держави, підтримки Збройних Сил України, функціонування соціальних програм та відновлення інфраструктури.

