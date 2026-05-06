Житомирський районний суд визнав народного депутата від фракції “Батьківщина” Андрія Ніколаєнка невинним у дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина. Машина, якою керував парламентар, належала його цивільній дружині.

Про це йдеться у тексті вердикту суду за 27 квітня 2026 року. Інформацію публікує Єдиний реєстр судових рішень, пише obozrevatel.com.

У вердикті також зазначається, що в крові загиблої спиртовмісних речовин не виявлено, як і у водія. Парламентаря звинувачували за ч.2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, йому загрожувало до 8 років позбавлення волі. Провину Ніколаєнко не визнав.

Заслухавши свідків та дослідивши протоколи слідчого експерименту, матеріали розслідування та висновки різноманітних експертиз суд визнав нардепа невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення й виправдав його.

“Суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що причиною наїзду на пішохода є саме перевищення водієм допустимої швидкості руху, а також те, що він мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування, у зв`язку з чим обвинувачений підлягає виправданню”, – йдеться у тексті вироку, який ще не набрав чинності, і ще може бути оскаржений протягом тридцяти днів.

Вранці 3 листопада 2023 року Ніколаєнко, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку Чопа крайньою лівою смугою, збив 18-річну дівчину, яка від отриманих травм загинула на місці.

Тоді парламентар визнав, що дійсно був за кермом, зазначив, що був тверезий та не порушував правила дорожнього руху, а також додав, що сприятиме слідчим діям та пройде всі необхідні експертизи. Їхав він зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 км/год.

Також журналісти з’ясували, що авто, яким керував Ніколаєнко, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич. Жінка набула його у власність у вересні 2023 року. Орієнтовна вартість такої нової автівки становить від 3 млн грн.