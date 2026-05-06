У Швейцарії влада повідомила у середу, що чоловік, заражений хантавірусом, проходить лікування в університетській лікарні Цюріха, додавши, що відстежуються контакти і що наразі небезпеки для населення Швейцарії немає, пише УНН з посиланням на Swissinfo.

Раніше чоловік був пасажиром круїзного судна MV Hondius в Атлантичному океані, на борту якого було зафіксовано кілька випадків зараження хантавірусом.

За даними Федерального управління охорони здоров’я Швейцарії (FOPH), чоловік повернувся з поїздки до Південної Америки зі своєю дружиною наприкінці квітня. Після появи симптомів захворювання він звернувся до цюріхської лікарні, де його було негайно ізольовано.

Тест, проведений у референс-лабораторії університетської лікарні Женеви (HUG), підтвердив зараження вірусом. У дружини чоловіка не було жодних симптомів, але вона як запобіжний засіб самоізолювалася.

“Влада кантону наразі з’ясовує, чи контактував пацієнт з іншими людьми”, – ідеться у публікації.

FOPH вважає, що “поява нових випадків у Швейцарії є малоймовірною, і класифікує ризик для населення як низький”.

Хантавірус у Швейцарії зустрічається рідко. В останні роки щорічно реєструвалося від нуля до шести випадків. Більшість цих інфікувань були спричинені зараженням за кордоном.