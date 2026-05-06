Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку, а також для народних депутатів, суддів Верховного Суду та Конституційного Суду України, прокурорів Офісу Генерального прокурора, керівників державних підприємств та державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави.