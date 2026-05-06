Як і очікувалося, перемирʼя не вийшло – росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну.

Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено 7 приватних будинків. У Запорізькій області – обʼєкт промислової інфраструктури. По Херсону росіяни вдарили КАБом, а Кривий Ріг атакували шахеди.

Україна вночі била по Криму, окупованій частині Херсонщини і по Луганщині. Це наші території, які не є “предметом” домовленостей з РФ. Тепер питання щодо обіцяної дзеркальної відповіді на 9 травня.