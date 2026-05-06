Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на прохання російської сторони, під час якої сторони, зокрема, обговорили російсько-українську війну.

Про це повідомив головний заступник речника Держдепартаменту США Томас “Томмі” Піготт.

“Державний секретар Марко Рубіо поговорив сьогодні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на прохання міністра. Вони обговорили американо-російські відносини, російсько-українську війну та Іран”, – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Державного департаменту США.

Більше ніяких деталей у повідомленні не наводиться.