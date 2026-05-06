На тлі повідомлень російського Міноборони про удар по центру Києва як помсту за можливу атаку дронів на Москву 9 травня, NV дізнався у ГУР, які запаси ракет має зараз Кремль.

Москва намагається суттєво збільшити виробничі потужності підприємств свого військово-промислового комплексу та темпи виробництва нових ракет. «Це дозволяє вчасно поповнювати запаси ракетного озброєння і підтримувати їх на належному рівні», — додали у вітчизняній воєнній розвідці.

Запаси росіян

У ГУР повідомили, що станом на середину квітня 2026 року Росія мала:

● балістичних ракет Іскандер-М — до 200 одиниць;

● крилатих ракет Іскандер-К — до 110 одиниць;

● гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал — до 100 одиниць;

● крилатих ракет Калібр — до 460 одиниць;

● крилатих ракет Онікс — до 690 одиниць;

● крилатих ракет X-101 для літаків Ту-160, Ту-95 — до 120 одиниць;

● крилатих ракет X-22/32 (для Ту-22) — до 350 одиниць;

● гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон — до 230 одиниць;

● балістичних північнокорейських ракет KN-23 — до 50 одиниць;

● ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400 — до 450 одиниць;

● керованих ракет Х-69 для літаків Су-30 МК, Су-34, Су-57 — до 25 одиниць;

● керований авіаційних ракет типу Х-29/31/35/58/59 — до 2,6 тис. одиниць;

● балістичних ракет середньої дальності Орешнік — до 10 одиниць.

При цьому станом на 1 грудня 2025 року країна-агресорка РФ мала приблизно такі ж запаси: понад 200 Іскандер-М, понад 100 Іскандер-К, близько 150 X-101 та понад 400 Калібрів. Саме такі дані редакція отримала тоді від ГУР. Хіба що кількість Кинджалів була меншою, — на рівні 50 одиниць.

Виробництво ракет

Росія продовжує виробляти й нові ракети. За даними ГУР, протягом місяця її промисловість здатна виготовляти:

● Іскандер-М — до 60 одиниць;

● Іскандер-К — до 10 одиниць;

● Кинджал — до 10 одиниць;

● Калібр — до 25 одиниць;

● X-101 — до 70 одиниць;

● X-32 — до 8 одиниць;

● Онікс — до 5 одиниць;

● Циркон — до 3 одиниць;

● керованих авіаційних Х-35 — близько 20 одиниць;

● керованих авіаційних Х-69 — до 5 одиниць;

● ударних РМ-48У — до 40 одиниць;

● Х-29/31/35/58/59 — до 50 одиниць.

Проте у грудні минулого року, у відповідь на питання NV про обсяги виробництва російських ракет, ГУР повідомив трохи більші цифри. Тоді, за оцінками воєнної розвідки, Іскандер-К у РФ виробляли близько 20 одиниць за місяць, Онікс — близько 20, Циркон — понад 10, РМ-48У — понад 100 одиниць. Лише виробництво X-101 нині збільшилось з минулорічних 50 ракет до 70.