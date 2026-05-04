У квартирі у центрі Москви знайдено мертвим генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова. За попередньою версією, він наклав на себе руки. Про це «РІА Новини» повідомили у правоохоронних органах. Біля тіла генерала знайшли пістолет. Воєначальнику було 87 років.

Станіслав Петров був одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР, служив у цих підрозділах з 1959 року. Він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР став першим керівником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Петров мав звання професора військових наук.