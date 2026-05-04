Поліцейські Дніпра встановлюють обставини стрілянини в Соборному районі міста.

Подія мала місце 4 травня. За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Всі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації, – йдеться в офіційному повідомленні.

А ось відео, ймовірно, цієї події, розміщене у дніпровських пабліках.