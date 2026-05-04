Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані, де він вже провів багато зустрічей із керівниками країн ЄС і Кавказу. Зокрема, зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами.

-Обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру.

Говорили і про розвиток економічного партнерства. Запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва та провести її наступне засідання цьогоріч у Києві, – повідомив президент України після зустрічі.

Зустрівся Володимир Зеленський і з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

-Між нашими державами дійсно є відкриті питання. Важливо, щоб на всіх рівнях був діалог. Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ. Продовжимо нашу взаємодію і надалі, – так коротко підсумував Зеленський цю зустріч.

А тим часом у РФ не можуть пережити сам приліт Зеленського у Вірменію, де досі знаходиться російська військова база. Рівень розпачу зашкалює.

А тут, обережно, бо “вєлікій і могучій русскій язик”.