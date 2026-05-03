Як повідомляло Інше ТВ, У російському порту Приморськ уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту – Зеленський

Командування Сил спеціальних операцій розкрило деталі операції, в результаті якої було уражено ракетний катер “Каракурт” з крилатими ракетами “Калібр” на борту та нафтовий термінал в порту Приморськ у Ленінградській області рф у ніч проти 3 травня, передає Інше ТВ.

Так, підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об’єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України.

Малий ракетний корабель “Каракурт” мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет “Калібр” дальністю до 2000 км. Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом “Панцирь-М” морського базування.

Призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі “Каракурт” саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Уражений нафтоналивний термінал “Приморськ” російської державної компанії “Транснефть” є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу рф, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.