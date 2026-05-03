У найближчі три дні в Україну прийде довгоочікуване потепління – на термометрах буде до +20-25. Проте у низці областей все ще можливі заморозки на поверхні ґрунту, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу в західних областях дощі.

Температура найближчої ночі 1-8° тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, 4-5 травня 7-12° тепла; вдень 14-19°, завтра на заході та півночі країни, 4-5 травня в більшості областей 20-25° – повідомили в Укргідрометцентрі.