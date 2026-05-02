Вчора протягом дня ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів обласного центру. Наразі частині абонентів електропостачання відновлено, роботи продовжуються. Пошкоджено вікна багатоповерхівки та автомобіль. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог сім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Постраждалих немає.