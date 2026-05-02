Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою вже з 2 травня. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні.

Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано.

При цьому для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

10–14 днів — 95–90% суми;

9–5 днів — 75%;

4–1 день — 50%;

менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

за 1–4 дні — 50% вартості;

за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Основна мета такого підходу — стимулювати більш оперативне повернення квитків одразу після зміни планів, що, у свою чергу, підвищить прогнозованість пасажиропотоку для залізниці та дозволить ефективніше керувати рухомим складом. Вільні місця раніше повертатимуться у вільний продаж і стануть доступними для інших пасажирів.

Також нові правила повернення стануть ще одним інструментом боротьби з перекупами, для яких здача квитків в останній момент стане невигідною практикою. Це також дозволить підвищити доходи залізниці на фоні зростаючих витрат на відновлення рухомого складу та інфраструктури в результаті регулярних обстрілів.