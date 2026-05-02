Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 332 950 (+1 240) осіб
танків – 11 906 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 500 (+4) од.
артилерійських систем – 41 117 (+73) од.
РСЗВ – 1 763 (+6) од.
засоби ППО – 1 357 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 267 589 (+2 305) од.
крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 93 274 (+265) од.
спеціальна техніка – 4 151 (+1) од.
Дані уточнюються.