У травні планета зіткнеться зі значними погодними аномаліями, які розділять континенти на зони екстремальної спеки та нетипового холоду.

Травнева погода цього року вирізниться екстремальними температурними контрастами по всій планеті. Світ готується до нетипових кліматичних явищ, які варіюватимуться від масштабних посух на одних континентах до сильних заморозків і злив — на інших.

Про екстремальні погодні тенденції та кліматичні загрози цього місяця пише Gizmodo, спираючись на дані американських метеорологів та звіти європейських кліматичних служб, передає ТСН.

Спеціалісти попереджають, що розбалансування глобальної кліматичної системи серйозно вплине на весняні погодні умови.

Температурний розкол у США

У першій половині місяця більша частина східних і південних штатів Америки опиниться під впливом холодного фронту та штормів. Метеоролог Бен Нолл пояснює, що за це тривале похолодання відповідає струминна течія, яка «дозволить кільком хвилям холодного повітря з Канади накрити східні регіони». На Південних рівнинах температура може опуститися на 17 градусів за Цельсієм нижче норми.

На заході країни розгортається абсолютно протилежна ситуація через масивну зону високого тиску. В Каліфорнії та на Тихоокеанському Північному заході фіксують раннє літо з температурами до 32 градусів тепла. Експерти наголошують, що через надзвичайно суху зиму регіон уже страждає від браку снігу, а ранні посухи створюють ідеальні умови для лісових пожеж.

Кліматична криза у Європі та світі

Європейський континент продовжує залишатися лідером за темпами глобального потепління, стикаючись із наслідками інтенсивних морських хвиль тепла. Дані служби Copernicus та ВМО свідчать, що температурні показники в Європі впевнено перевищують кліматичну норму. Це провокує швидке танення льодовиків на півночі та підвищує загрозу ранніх посух і масштабних лісових пожеж у південних регіонах.

Глобальні океанічні зміни та наслідки рекордних температур впливають і на інші континенти. Зокрема, в Азії та Африці зберігаються ризики екстремальних хвиль тепла, які посилюють дефіцит питної води та загрожують продовольчій безпеці. Південна Америка своєю чергою відчуває наслідки нестабільних океанічних течій, які приносять нерівномірні опади.

Температурні гойдалки в Україні

В Україні погода у травні очікується нестабільною, з помірними середніми температурами на рівні 12–15 градусів, що дещо нижче кліматичної норми. За даними Укргідрометцентру, перша половина місяця принесе серйозні температурні перепади. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися майже до нуля, водночас удень повітря прогріватиметься до комфортних весняних показників.

Місяць також відзначиться значною кількістю опадів у вигляді дощів і короткочасних гроз по всій території країни. Фахівці зазначають, що «стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів у бік її підвищення є кліматичним показником початку літа». Проте синоптики не радять українцям очікувати справжнього літнього тепла раніше третьої декади травня.