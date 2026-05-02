Останніми роками все більше заможних людей замислюються про переїзд в інші країни. І одним з найпопулярніших напрямків несподівано стала Італія.

Причина проста: там можна жити на високому рівні, але при цьому платити менше податків, ніж у багатьох інших країнах Європи.

Італія вже навіть отримала критику від французького уряду через податкові пільги, які активно приваблюють заможних іноземців.

А на тлі війни на Близькому Сході, що знизила привабливість країн Перської затоки, інтерес до Італії лише посилився, пише ВВС.

“Я поїхав не лише через податки”

Один з тих, хто переїхав, француз на ім’я Робер, розповідає про свій досвід.

“Податки не були головною причиною мого від’їзду з Франції”, – каже він.

Його привабила сама Італія – краса країни, стиль життя, який часто називають bella vita, мистецтво та музика.

Але він визнає, що податкові умови теж зіграли роль.

Він купив житло в Римі й отримав статус податкового резидента. Завдяки цьому в Італії він може платити фіксований щорічний податок на доходи з-за кордону – і ця сума не залежить від того, скільки він реально заробляє.

Також він користується іншими податковими пільгами.

Робер (ім’я змінене) каже, що він “помірно заможний”.

Він переїхав вісім років тому після того, як продав свій IT-бізнес.

Він не є мільярдером, але для нього переваги італійської системи очевидні.

Чому Італія вигідніша за Францію

Різниця між країнами особливо помітна в податках і витратах на житло.

У Франції при купівлі нерухомості потрібно платити великі нотаріальні збори. Значна частина цих грошей іде державі. В Італії ж, якщо це перше житло (так зване prima casa), такі платежі значно зменшені або взагалі відсутні.

Є ще одна важлива різниця: у Франції існує податок на велике майно. Якщо у людини нерухомість на мільйони євро, вона щороку платить додатковий податок. В Італії такого податку немає.

Також у Франції є щорічний податок на нерухомість. В Італії для першого житла його немає, хоча потрібно платити окремий збір за вивезення сміття

Ще одна велика різниця, за словами Робера, – спадщина.

В Італії майно до 1 мільйона євро можна передати у спадок без податків. А якщо вартість перевищує цю суму, ставка становить лише 4%.

У Франції ситуація зовсім інша. Там неоподатковуваний мінімум значно нижчий – лише 100 тисяч євро (близько 110 тисяч доларів). Усе, що перевищує цю суму, оподатковується за прогресивною шкалою, яка може доходити аж до максимальної ставки 45%.

Головна перевага – фіксований податок

Найбільший інтерес Італія викликає у дуже багатих людей.

Підпис до фото,Фіксований щорічний податок на всі доходи з-за кордону – незалежно від їх розміру – зробив Італію привабливою для заможних іноземців

Робер розповідає: “У мене є друзі, які вже переїхали сюди через податки, і є ті, хто тільки думає про це. Для людей із високими доходами Італія дуже вигідна завдяки фіксованому податку”.

Суть у тому, що в країні є максимальна межа податку на доходи. Навіть якщо людина заробляє дуже багато, вона все одно не платить більше певної суми. Зараз це 300 тисяч євро на рік. Ще недавно ця межа була 100 тисяч, потім 200 тисяч.

Для людей, які в інших країнах платять мільйони податків, це дуже велика різниця.

Але є виняток: громадяни США все одно зобов’язані платити податки на доходи у всьому світі. Тому для них переїзд в Італію не дає таких самих переваг.

Нова хвиля переїздів

Робер каже, що останнім часом він бачить нову хвилю переїздів.

Двоє його заможних знайомих переїхали до Італії з Британії. Вони працювали у фінансовій сфері в Лондоні, але вирішили змінити країну після того, як у Британії змінили податкові правила для багатих іноземців.

Експерти додають: навіть з максимальним податком у 300 тисяч євро Італія залишається вигідною для тих, хто заробляє понад мільйон на рік.

Крім того, країна дає відчуття стабільності та передбачуваності – а це дуже важливо для людей з великими статками.

Паризький податковий юрист Жером Барре теж каже, що все більше людей цікавляться можливістю залишити Францію. Їх непокоять часті зміни податкових правил і політична невизначеність, особливо напередодні виборів 2027 року.

Втім, більшість поки що лише розглядає такий крок. Переїзд потребує серйозної підготовки, а для підприємців – ще й перенесення бізнесу та сплати так званого “податку на вихід”.

Підпис до фото,”Щотижня ми спілкуємося з людьми, які хочуть виїхати з Франції”, – каже паризький податковий юрист Жером Барре

Дубай втрачає привабливість?

Дубай довгий час продавався як майже ідеальна формула для заможних: нуль податку на доходи, розкішний рівень життя, сучасна інфраструктура і прості правила для переїзду. Через це місто стало одним із головних центрів міграції мільйонерів у світі.

“Коли звикаєш не платити податки, важко повернутися до високих ставок, – зазначає Барре. – До того ж люди поступово відвикають від податкової звітності та бюрократії”.

Відмовитися від таких умов нелегко.

Але через війну на Близькому Сході потік заможних людей до ОАЕ може зменшитися. Ще торік Дубай був одним з головних напрямків для міграції мільйонерів, але у 2026 році цей потік, ймовірно, скоротиться.

Втім, експерти вважають, що багато залежить від тривалості війни.

“Масового відтоку поки очікувати рано”, – вважає Пітер Ферріньо, директор з податкових послуг у компанії Henley & Partners, що спеціалізується на міграції капіталу.

Більшість мешканців ОАЕ – це звичайні фахівці з хорошими зарплатами, а не власники великих статків.

Якщо конфлікт виявиться короткочасним, багато хто залишиться. Якщо ж він затягнеться – люди почнуть шукати альтернативи, можливо, перевозячи сім’ї до інших країн і працюючи дистанційно.

Чому виграє саме Італія

На цьому тлі Італія виглядає дуже вигідно: тут є податкові пільги, зрозумілі правила і привабливий стиль життя.

І саме тому країна може стати головним бенефіціаром нової хвилі переїздів заможних людей.